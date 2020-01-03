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      В Киеве произошло жуткое ДТП с участием 3 авто: есть погибший

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      В Киеве во время ДТП погиб мужчина / Нацполиция Киева

      Водитель BMW 3 января устроил тройную аварию в Голосеевском районе Киева. Его авто влетело в иномарку Mercedes, а затем– в Hyundai. На месте ДТП погиб мужчина, еще один человек получил травмы.

      В полиции Киева сообщили, что смертельная авария произошла около 12 часов на улице Васильковской.

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      Предварительно установлено, что водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенко на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге, и его отбросило на автомобиль Hyundai. Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей,
      – рассказали в полиции.

      Пассажирка Hyundai во время аварии получила травму грудной клетки, поэтому ее госпитализировали в больницу.


      Водитель BMW устроил смертельную аварию в Киеве

      Правоохранители уже задержали водителя BMW. В полиции открыли уголовное производство, следовательно, виновнику аварии грозит заключение от 3 до 8 лет.

      Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины аварии.

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП Полиция
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