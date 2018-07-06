В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП: фото 18+

В пятницу, 6 июля, на улице Братиславской в Киеве произошла смертельное авария с участием автомобиля ВАЗ 2107, который протянул пешехода около 50 метров.

ДТП произошло неподалеку от больницы скорой помощи около 00:15, передает "Информатор".

Читайте также: В центре Киева элитная иномарка влетела в маршрутку с пассажирами: фото

Отмечается, что водителю, который сбил насмерть мужчину, 47 лет.

"Он почти всю жизнь провел за рулем и до этого не попадал в серьезные аварии. У него нет явных признаков алкогольного опьянения и он идет на контакт, но находится в шоковом состоянии. По словам самого водителя, сбитый мужчина был в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса машины", – говорится в сообщении.

После удара автомобиль протащил пешехода еще около 50 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте инцидента.

Сейчас водителя ВАЗа доставили в управление полиции для проведения следственных мероприятий, а его машину эвакуировали с места происшествия.

В Киеве авто насмерть сбило пешехода