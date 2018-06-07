В Киеве пройдет Марш равенства "КиевПрайд-2018"

17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд-2018".

Об этом сообщается на официальном сайте KyivPride.

Читайте также: Слова "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность" могут убрать из всех законов Украины

По соображениям безопасности детали мероприятия пока не разглашаются. Больше информации относительно Марша равенства организаторы сообщат примерно за неделю до проведения мероприятия.



Организаторы "КиевПрайд-2018" просят всех желающих пройти регистрацию для обеспечения успешной организации и безопасности на мероприятии.

Регистрация не является обязательной, впрочем, она поможет организаторам оценить количество людей, которые примут участие в Марше и соответственно подготовиться и позаботиться о безопасности,

– сообщается на сайте KyivPride.

Напомним, что прошлогодний КиевПрайд-2017 отметился семью нападениями в результате которых пострадали 10 человек и двое правоохранителей. В марше приняли участие 2,5 тысячи человек.

Что такое КиевПрайд?Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012 года. Целью Марша равенства является развитие ЛГБТ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ и правозащитными организациями в Украине.