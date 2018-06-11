В Киеве пройдет Всеукраинский ритейл саммит

27 июня в Киеве состоится Всеукраинский ритейл саммит – одно из самых масштабных мероприятий для управленцев, работающих в сфере розничной торговли.

Более 500 участников – владельцев торговых точек и торговых сетей, руководителей и управленцев розничных предприятий соберутся, чтобы получить новые знания и рекомендации от ведущих экспертов отрасли, а также – готовые инструменты для восстановления системного бизнеса в сфере ритейла.

Хедлайнеры саммита обсудят актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы торговых точек и сетей: как удержаться на плаву в эпоху высокой конкуренции, как масштабировать бизнес без потери эффективности, какие мировые тренды ритейла можно перенять уже сегодня, как превратить разового клиента в постоянного и не только.

Всеукраинский саммит ритейл – грандиозное событие, которое дает возможность не только получить массу полезной, эксклюзивной информации, но и расширить круг знакомств в непринужденной атмосфере.

Спикеры мероприятия:

– Кирилл Куницкий, основатель международной Школы системного бизнеса "Бизнес-Конструктор".

– Наталья Логвин, соучредитель и PR-директор ModnaKasta

– Николай Чумак, основатель и главный исполнительный директор IDNT, известный в Украине и заграницей ритейл-эксперт. Опыт работы в отрасли более 22 лет.

– Елена Коронотова – совладелец и управляющий партнер IDNT. Опыт работы в маркетинге и ритейле 18 лет.

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Присоединяйтесь – и постройте свой бизнес по международным стандартам.

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