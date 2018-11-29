В Киеве прокурор отказался от огромной взятки
В Киеве прокурор отказался от взятки в размере 30 тысяч долларов. Деньги ему предлагал адвокат подозреваемых в торговле людьми.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко у себя на Facebook-странице.
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Эти средства были для одного из работников прокуратуры, который должен был "помочь" решить вопрос о смягчении наказания для подозреваемого за торговлю людьми. То есть за взятку прокурор должен был изменить обвинение в суде.
"Взяткодатель задержан, ему готовится подозрение", – добавил генпрокурор.
Источник: 24 канал
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