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      В Киеве прокурор отказался от огромной взятки

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      В Киеве прокурор отказался от взятки в размере 30 тысяч долларов
      В Киеве прокурор отказался от взятки в размере 30 тысяч долларов / Фото из открытых источников

      В Киеве прокурор отказался от взятки в размере 30 тысяч долларов. Деньги ему предлагал адвокат подозреваемых в торговле людьми.

      Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко у себя на Facebook-странице.

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      Эти средства были для одного из работников прокуратуры, который должен был "помочь" решить вопрос о смягчении наказания для подозреваемого за торговлю людьми. То есть за взятку прокурор должен был изменить обвинение в суде.

      "Взяткодатель задержан, ему готовится подозрение", – добавил генпрокурор.

       

      Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева ГПУ Коррупция Взятка Юрий Луценко Прокуратура Киева
      Источник: 24 канал
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