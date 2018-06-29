В Киеве пропал военный медик Буйвол: коллеги пропавшего просят о помощи в поисках

В четверг, 28 июня, в Киеве исчез известный украинский военный медик, вице-президент по логистике Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, кавалер ордена "За мужество" Игорь Буйвол.

Об этом сообщается на Facebook-странице подразделения.

"Вчера днем ​​пропал со связи наш брат Игорь Буйвол. Уже сутки, как он не отвечает ни по одному из телефонов. Дома вчера не ночевал. Служебный автомобиль, на котором он обычно передвигался, припаркованный у дома", – говорится в сообщении.

Читайте также: Умерла участница АТО и волонтер Валевская: что написала женщина перед смертью

Также отмечается, что ко всем, кому известно местонахождение Буйвола, – просьба звонить президенту ПДМШ Геннадию Друзенко по телефону 063 22 32 999.

Добавим, что указом Президента Украины от 25 июня 2016 года Игорь Буйвол был награжден орденом "За мужество" III степени.