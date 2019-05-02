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      В Киеве прорвало трубу с горячей водой, одна машина провалилась под асфальт: видео

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      В Киеве прорвало трубу с горячей водой, одна машина провалилась под асфальт
      В Киеве прорвало трубу с горячей водой, одна машина провалилась под асфальт / Информатор

      В одном из спальных районов Киева прорвало трубу с горячей водой. В результате этого детскую площадку полностью затопило кипятком, а автомобиль, который стоял на парковке, провалился под асфальт.

      Транспортное средство только через три часа удалось достать из ямы, передает "Информатор".

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      Еще два автомобиля стоят в воде. А детскую площадку залило горячей водой, там все парило.

      Майданчик залило окропом
      Площадку залило кипятком

      Сейчас на месте работают коммунальные службы. По их словам, труба не была в аварийном состоянии, поэтому пока неизвестно, почему произошел разлив воды.

      В соседних домах временно отключили горячую воду.

      В Киеве прорвало трубу с горячей водой: видео с места события

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева
      Источник: 24 канал
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