В Киеве прорвало трубу с горячей водой, одна машина провалилась под асфальт: видео

В одном из спальных районов Киева прорвало трубу с горячей водой. В результате этого детскую площадку полностью затопило кипятком, а автомобиль, который стоял на парковке, провалился под асфальт.

Транспортное средство только через три часа удалось достать из ямы, передает "Информатор".

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Еще два автомобиля стоят в воде. А детскую площадку залило горячей водой, там все парило.



Площадку залило кипятком

Сейчас на месте работают коммунальные службы. По их словам, труба не была в аварийном состоянии, поэтому пока неизвестно, почему произошел разлив воды.

В соседних домах временно отключили горячую воду.

В Киеве прорвало трубу с горячей водой: видео с места события