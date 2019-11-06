В Киеве прорвало трубу с кипятком: новые фото и видео с места происшествия

С утра проезд на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве затруднен, а все из-за масштабной воронки в асфальте, размером 3 на 3 метра.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в комментарии 24 каналу рассказал, что сейчас все силы направлены на то, чтобы быстро ликвидировать повреждения, ведь есть проблемы с трафиком.

К слову: В Киеве в прошлом году тоже произошел масштабный прорыв трубы

"Все ресурсы есть, люди работают круглосуточно. Работы планируем закончить в пятницу. Этот участок вообще требует замены от стадиона до части улицы Саксаганского. Общая стоимость этих работ достаточно велика – 100 миллионов гривен, однако, будем на следующий год это планировать. Сейчас выполняются проектные работы", – пояснил Пантелеев.

По его словам, жители домов на углу Шота Руставели и Саксаганского без горячего водоснабжения не остались. Ведь высотки переключили на другие магистрали, чтобы избежать перебоев.

"Это место уже неоднократно попадало в эпицентр внимания к повреждениям. Имеем здесь две линии 110 киловольт и их приближение к системе теплоснабжения приводит к электрохимической коррозии. Есть несколько повреждений именно на этом участке. В этом случае мы должны заменить еще 50 метров", – добавил заместитель председателя КГГА.



Прорыв трубы в Киеве​ / Фото 24 канал



На улице Саксаганского продолжаются ремонтные работы​ / Фото 24 канал



Ремонт планируют завершить в пятницу / Фото 24 канал



Жители улиц не остались без водоснабжения / Фото 24 канал



И з-за прорыва трубы образовались пробки / Фото 24 канал

Что известно о прорыве трубы в Киеве?

Масштабный прорыв теплосетей произошел накануне, 5 ноября. Прямо на проезжей части, еще и в час пик асфальт просто ушел из-под колес автомобилей, которые ехали по улице. А из-под земли вырвался кипяток, который начал затапливать улицу. Впоследствии образовались огромная пропасть, размером 3 на 3 метра. Некоторые автомобили так и не вырвались из водяного "плена" и застряли в расплавленном асфальте.