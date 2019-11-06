12:02
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В Киеве прорвало трубу с кипятком: новые фото и видео с места происшествия

      121 Читати новину українською

      С утра проезд на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве затруднен, а все из-за масштабной воронки в асфальте, размером 3 на 3 метра.

      Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в комментарии 24 каналу рассказал, что сейчас все силы направлены на то, чтобы быстро ликвидировать повреждения, ведь есть проблемы с трафиком.

      К слову: В Киеве в прошлом году тоже произошел масштабный прорыв трубы

      "Все ресурсы есть, люди работают круглосуточно. Работы планируем закончить в пятницу. Этот участок вообще требует замены от стадиона до части улицы Саксаганского. Общая стоимость этих работ достаточно велика – 100 миллионов гривен, однако, будем на следующий год это планировать. Сейчас выполняются проектные работы", – пояснил Пантелеев.

      По его словам, жители домов на углу Шота Руставели и Саксаганского без горячего водоснабжения не остались. Ведь высотки переключили на другие магистрали, чтобы избежать перебоев.

      "Это место уже неоднократно попадало в эпицентр внимания к повреждениям. Имеем здесь две линии 110 киловольт и их приближение к системе теплоснабжения приводит к электрохимической коррозии. Есть несколько повреждений именно на этом участке. В этом случае мы должны заменить еще 50 метров", – добавил заместитель председателя КГГА.

      прорив труби у києві
      Прорыв трубы в Киеве​ / Фото 24 канал

      прорив труби у києві
      На улице Саксаганского продолжаются ремонтные работы​ / Фото 24 канал

      прорив труби у києві
      Ремонт планируют завершить в пятницу / Фото 24 канал

      прорив турби у києві
      Жители улиц не остались без водоснабжения / Фото 24 канал

      прорив турби у києві
      И      з-за прорыва трубы образовались пробки / Фото 24 канал

      Что известно о прорыве трубы в Киеве?
      Масштабный прорыв теплосетей произошел накануне, 5 ноября. Прямо на проезжей части, еще и в час пик асфальт просто ушел из-под колес автомобилей, которые ехали по улице. А из-под земли вырвался кипяток, который начал затапливать улицу. Впоследствии образовались огромная пропасть, размером 3 на 3 метра. Некоторые автомобили так и не вырвались из водяного "плена" и застряли в расплавленном асфальте.

      blog_ava
      В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды
      сегодня
      5453
      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости Киева Водоснабжение Дороги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      сегодня , 09:55 О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      Юрій Гаврищак 1040
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 09:00 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур 1
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      156
      В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      сегодня , 08:40 В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      Злой Одессит 1336
      Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
      сегодня , 06:40 Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
      Анастасія Зазуляк 1085
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук