В Киеве прошел яркий турнир по смешанным единоборствам – WWFC 13

15 декабря, в Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 13. Всего состоялось десять поединков, которые пришли посмотреть несколько тысяч зрителей, заполнив трибуны "Дворца Спорта". Среди приглашенных гостей были и фанаты ММА, так и селебретиз.

В титульном бою уроженец Батуми, а ныне одессит Роман Долидзе, защитил свой чемпионский пояс. Боец в ярком поединке отправил в нокаут претендента из Польши Михала Пастернака. Не смотря на то, что Роман Долидзе опытный борец, поединок проходил в основном не в партере, а в стойке. Сначала это было на руку поляку, но со временем он начал сдавать позиции, а в третьем раунде не успел среагировать на зрелищный удар Романа с разворота. Как итог, Долидзе блестяще защитил титул и продолжил свою победную серию в ММА до шести боев.

Читайте также: Ломаченко рассказал, когда его бой состоится в Украине

Видео боя Роман Долидзе – Михал Пастернак

Порадовал болельщиков и украинец Игорь Потєря, правда, заставил при этом поволноваться, так как выиграл поединок лишь раздельным решением судей. Соперником Игоря был Фелипе Нсуе, который в своей карьере чаще проигрывал. В этом поединке испанец выдал неплохой старт, но Потеря в последней пятиминутке смог проявить характер и как следует обработать Нсуе, который на то время уже устал.

Ярчайшее развязка вышла в поединке Магомеда Озниева из Австрии и бразильца Фелипе да Силвы Майя. Последний, находясь не в самой выгодной позиции, смог "задушить" соперника и заставил его сдаться. Но то, что произошло после этого – удивило даже самых ярых фанатов WWFC: Фелипе упал и не смог самостоятельно подняться на ноги. С гексагона победителя вынесли на носилках.

К сожалению, первое поражение в карьере потерпел украинец Руслан Хажмурзаев. Он уступил французу Моктару Бенкаси.

Зато в единственном женском поединке вечера не разочаровала украинка Алиса Данюк. С помощью болевого приема она заставила сдаться Хару Димитрулу из Греции.

Читайте также: Непобедимый американский боксер сказал, кто побьет Ломаченко

Бойцовское шоу для поклонников смешанных единоборств однозначно удалось. Теперь нам остается ждать анонсов следующих турниров. Ведь ММА уже давно захватил сердца украинских болельщиков.

Результаты всех поединков WWFC 13 (победители указаны первыми)

Роман Долидзе (Украина) – ТКО 3 – Михал Пастернак (Польша)

Игорь Потеря (Украина) – SD – Фелипе Сальвадор Нсуэ Айиугоно (Испания)

Фелипе да Сиилва Майя (Бразилия) - SBM 2 - Магомед Озниев (Австрия)

Моктар Бэнкасы (Франция) – ТКО 2 – Руслан Хажмурзаев (Украина)

Морган Шарриер (Франция) – D (ничья) – Марко Ковачевич (Швейцария)

Али Хусейнов (Украина) – SBM 2 – Александру Инсурацел (Молдова)

Алиса Данюк (Украина) – SBM 1 – Хара Димитрула (Греция)

Денис Бондарь (Украина) – КО 1 – Игорь Гончаров (Украина)

Эдуард Лазаревич (Беларусь) – MD – Рабиль Сабирли (Украина)

Алексей Полищук (Украина) – UD – Владислав Семенцов (Украина)

Читайте также: Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24