В Киеве прошел крупнейший STEM-фестиваль по роботехнике в Европе: фотообзор

На этих выходных, 12-13 мая, в Киеве прошел 10 STEM-фестиваль Robotica. Надо отметить, что этот фестиваль стал крупнейшим STEM-фестивалем Европы.

Об этом сообщили организаторы.

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В этом году фестиваль существенно увеличился, в частности приехало значительно больше участников – до 20 тысяч человек и 700 команд. Школьники и студенты в возрасте от 6 до 25 лет представили свои разработки для развития аграрного хозяйства.

Фестиваль стал крупнейшим STEM-фестивалем Европы

Главный вопрос, над которым в этом году работали юные ученые, звучало: "Как накормить человечество".

"Целью фестиваля было не только найти технические решения проблем, но и выбрать среди 700 команд-участниц те, которые представят Украину на World Robot Olympiad. Это одно из крупнейших международных мероприятий образовательной робототехники для школьников и студентов в возрасте от 9 до 21 года. В 2018 году она пройдет уже в 15-й раз и ее тема заявлена как Food Matters", – рассказали организаторы.

На Robotica приехали 20 тысяч участников

Итак, после проведенных конкурсов Украину в Таиланде будут представлять следующие команды:

Младшая лига – YOLO (Киев), LEGO Princess (Киев), Yellow Cat (Киев)

Средняя лига – Dnipro Minds (Днепр), Боевые бегемотики (Киев), UA_Future (Киев)

Старшая лига – Do not Panic (Киев), Oxykeep (Киев), "Морские крякени" (Львов).

Именно эти юные ученые примут участие во Всемирной Олимпиаде Роботов и представят разработки, которые помогут развивать ресурсосберегающее земледелие, улучшат качество питания, обеспечат продовольственную безопасность и решат проблему голода.

Лучшие представят Украину на Всемирной олимпиаде

Главный вопрос фестиваля: "Как накормить человечество"