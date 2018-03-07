В Киеве прошел марш в поддержку заключенного в Италии украинского бойца

С лозунгом "Свободу Маркиву!" В Киеве состоялся марш в поддержку заключенного в Италии украинского бойца

Ветераны АТО и активисты двинулись от Майдана независимости к итальянскомму посольству. Там передали обращение с просьбой честного суда для Виталия Маркива. Боец уже более восьми месяцев находится за решеткой в ​​СИЗО.

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Итальянские правоохранители арестовали его летом по подозрению в убийстве тамошнего журналиста Андреа Роккелли. Он погиб в Славянске в 2014 году во время минометного обстрела. Собратья считают обвинение абсурдным, и требуют изменить меру пресечения для Маркива на домашний арест.

Его письма приходят мне где-то раз в 2 недели примерно, а разговариваем по телефону раз в неделю по 10 минут. На счет прогнозов, я не знаю, что там и как. Чувствует, в принципе, он себя нормально, но я не знаю, как можно нормально чувствовать себя невинный человек,

– сказала жена заключенного Диана Маркив.

Напомним, бойца Нацгвардии задержали 30 июня в аэропорту города Болоньи. Маркиву инкриминируют убийство из миномета итальянского фоторепортера на Донбассе три года назад. К тому же, в 2014 году в Нацгвардии такого оружия не было. Украинские войска не контролировали территорию, где погиб итальянец.