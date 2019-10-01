Чему и как учить в школах? В Киеве прошел Первый форум современных преподавателей "Образование.3.0" на базе Образовательного хаба города Киева.

Площадка должна помочь педагогам измениться и адаптироваться к новым требованиям времени, получить актуальные навыки для того, чтобы сделать процесс обучения интересным и эффективным. Курс, который включает лекции, тестирование онлайн, практические тренинги – бесплатный и рассчитан на всех украинских преподавателей.

"Мы хотим создать этот проект как постоянно действующую платформу для обучения современных преподавателей, для того, чтобы подготовить украинских преподавателей к изменениям в системе образования, к тем трансформациям, к реформам, которые сейчас проходят, а также, что главное – к тем вызовам перед обществом, которые ставят современная экономика, современный рынок труда", – рассказала директор образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

Желательно, чтобы они имели мягкие навыки. Это и коммуникативные и элементы эмпатии, эмоционального интеллекта, критическое мышление. Это именно то, что нужно передавать вместе со знаниями. Это как раз те мягкие навыки, в которых сейчас мир очень нуждается. Это именно то, чем мы будем отличаться от роботов через 10-20 лет,

– объяснил председатель парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак.

Эмоциональный интеллект, навыки менеджмента, коммуникаций и мотиваций и многие другие современные умений, которые активно используют в бизнесе или управлении – теперь пришли в образование. Если раньше учитель был носителем информации, то теперь все можно найти онлайн. Поэтому нужны новые подходы в преподавании.

"Весь мир перешел к тренировке навыков, а нам надо идти еще дальше – дальше тьюторства. Превращать учителей в наставников. Именно в этом большая серьезная потребность", – отметил психолингвист, автор образовательного проекту "Lingva.Skills" Виталий Зубков.

Во время Форума лучшие образовательные проекты отметили ежегодной Всеукраинской премией "Инновация в образовании".