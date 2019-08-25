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      В Киеве прошел забег в честь погибших на Востоке военных: трогательное видео

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      На Трухановом острове в Киеве прошел забег "Чту воинов. Бегу за героев Украины". Его организовали в память о погибших на Донбассе военных.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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      К акции присоединились более 300 участников. Среди – них военные, ветераны АТО, участники Invictus Games с протезами, бегуны на колясках, профессиональные спортсмены и любители. Приехал на мероприятие и секретарь СНБО Александр Данилюк.

      забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових
      Забег в память о погибших на Донбассе военных / Фото 24 канала (Мария Писаренко)

      Каждый участник получил номер с фамилией погибшего военного. Так хотели почтить защитников, которые отдали жизнь в войне на Донбассе. А еще собирали средства на лечение раненых на Донбассе военных.

      забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових
      Забег "Чту воинов. Бегу за героев Украины" / Фото 24 канала (Мария Писаренко)

      Дистанций всего было три – на два, шесть и восемь километров. Победителей каждого отрезка наградили медалями, всем участникам вручили благодарности. Такие же акции провели и в других городах Украины.

      Такое мероприятие состоялось уже во второй раз. Первый ежегодный забег "Чту воинов. Бегу за героев Украины" прошел в столице 25 августа 2018 года. По словам организаторов, вдохновил их опыт американских военных – забег Run for the Fallen.

      Отметим, что накануне, в День Независимости Украины, пророссийские боевики на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции. Потерь среди украинских воинов нет.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Новости Киева
      Источник: 24 канал
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