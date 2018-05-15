В Киеве прошла конференция "Конопляный марш свободы"

Участники общественных организаций, которые занимаются опекой тяжелобольных и неизлечимых пациентов, организовали в Киеве пресс-конференцию "Конопляный марш свободы", во время которой обратились к правительству с просьбой реформировать государственную политику по использованию наркотических средств.

Об этом сообщает Укринформ.

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Об этом рассказал пресс-атташе Марша Свободы Тарас Ратушный на пресс-конференции "Конопляный марш Свободы: наше право жить без боли".

Правительство, а именно МОЗ, как профильное министерство в этом случае должно создать первый правительственный отчет или доклад о необходимости украинским пациентам препаратов на основе каннабиса. Такую работу впервые в Украине придется сделать для того, чтобы понимать количество людей, которые нуждаются в эффективном лечении и не имеют его сегодня из-за бюрократических запретов и норм действующего законодательства,

– отметил Ратушный.

По его словам, в 2018 году Украина должна начать научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств, как того требует Стратегия государственной политики в отношении наркотиков. Участникам организаций известно, что этот пункт уже включен в проект плана мероприятий Кабмином, но он до сих пор не утвержден.

Ратушный рассказал, что сейчас в Украине примерно 2 млн тяжелобольных людей с различными диагнозами, которые страдают от боли. Однако, по его словам, это очень приблизительная цифра, потому что в Украине до сих пор нет подобных реестров, а также эффективных механизмов их выявления и ведения учета.

Что такое каннабис? В целом выделяют несколько видов конопли: Конопля посевная и Конопля индийская. Каннабис – обобщенное название, объединяющее ряд психотропных продуктов, получаемых из частей цветущих растений рода Конопля. Всего в каннабиса выделяют около 550 активных биологических веществ, а именно: около 115 фитоканабиноидов, 120 терпенов, флавоноидов и аминокислот. Среди них наиболее известны – тетрагидроканнабинол (THC) и каннабидиол (CBD). THC является главным психоактивным компонентом марихуаны, которое оказывает противовоспалительное, нейропротекторное, анальгетическое, противорвотное, противоонкологическое действие, а также стимулирует аппетит. Однако при этом THC является интоксикационным агентом и вызывает такие негативные побочные эффекты, как тревога, панические атаки, ускорение сердечного ритма, гиперемезис, риск развития привыкания и т.д. CBD – это непсихоактивное вещество, которое было обнаружено в конопле среди других каннабиноидов. В отличие от THC, CBD не вызывает эйфорических эффектов или изменения состояния сознания. Установлено, что каннабидиол взаимодействует с эндоканнабиноидной системой, которая влияет на весь организм человека. Среди многих других он имеет противорвотные, противосудорожные, антипсихотические и анальгетические свойства.