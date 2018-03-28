В Киеве прошла первая стартап-неделя для подростков

Составить бизнес-план и создать уникальную идею может даже ребенок. Все выходные под пристальным взглядом иностранных предпринимателей дети реализовывали актуальные проекты.

Еще одна команда предложила создать унифицированную сим-карту. Благодаря ей можно не платить за роуминг. Все свои проекты дети-изобретатели представили во время недели стартапов для подростков. Или "Хакатон". Так называют мероприятие, во время которого команды ищут выход из проблемы в ограниченный период времени.

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Когда они учатся по книгам, они получают информацию и не понимают зачем она им нужна. Здесь все делается наоборот и они сами ищут информацию, которую нужно изучить. И вот как раз "Хакатон" дает возможность изучить большую программу,

– рассказал инструктор учебного STEM-центра "Сократ" Роман Черненко.

Изобретателей-детей в Украине немало. Однако небольшое количество участников из-за требования: провести презентацию исключительно на английском, ведь жюри иностранное.

Кроме кубка, победители получили возможность побывать на бизнес тренингах. Там будут учить как под идею находить инвестора. Следующий раз испытать свои силы учащиеся смогут осенью.