В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры: фото и видео
В Киеве в среду, 1 января, прошло традиционное факельное шествие к 111 годовщине со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры. Началось шествие в парке Тараса Шевченко и двинулось к зданию Киевской городской госадминистрации.
В мероприятии приняли участие около 1 тысячи 500 человек, сообщает "Громадське".
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Среди участников шествия были представители националистических политических партий:
- "Свобода";
- "Правый сектор";
- "Конгресс украинских националистов".
Шествие сопровождал оркестр, а его участники выкрикивали "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля – наши герои".
Шествие ко дню рождения Степана Бандеры: смотрите видео
Празднование 111-ой годовщины со дня рождения Бандеры: смотрите фото