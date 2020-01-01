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      В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры: фото и видео

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      В шествии ко дню рождения Бандеры приняли участие 1,5 тысячи активистов / pravda.com.ua

      В Киеве в среду, 1 января, прошло традиционное факельное шествие к 111 годовщине со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры. Началось шествие в парке Тараса Шевченко и двинулось к зданию Киевской городской госадминистрации.

      В мероприятии приняли участие около 1 тысячи 500 человек, сообщает "Громадське".

      Интересно: Новый глава Института нацпамяти о Бандере: Не надо никому навязывать героев

      Среди участников шествия были представители националистических политических партий:

      • "Свобода";
      • "Правый сектор";
      • "Конгресс украинских националистов".

      Шествие сопровождал оркестр, а его участники выкрикивали "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля – наши герои".

      Шествие ко дню рождения Степана Бандеры: смотрите видео

      Празднование 111-ой годовщины со дня рождения Бандеры: смотрите фото

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      Автор: Анастасия Крымова, Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики История Правый сектор ВО "Свобода" Степан Бандера Новости Киева
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