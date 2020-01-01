В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры: фото и видео

В Киеве в среду, 1 января, прошло традиционное факельное шествие к 111 годовщине со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры. Началось шествие в парке Тараса Шевченко и двинулось к зданию Киевской городской госадминистрации.

В мероприятии приняли участие около 1 тысячи 500 человек, сообщает "Громадське". Интересно: Новый глава Института нацпамяти о Бандере: Не надо никому навязывать героев Среди участников шествия были представители националистических политических партий: "Свобода";

"Правый сектор";

"Конгресс украинских националистов". Шествие сопровождал оркестр, а его участники выкрикивали "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля – наши герои". Шествие ко дню рождения Степана Бандеры: смотрите видео Празднование 111-ой годовщины со дня рождения Бандеры: смотрите фото