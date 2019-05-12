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      В Киеве прошло Шествие матерей: трогательные фото и видео

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      Фото с места происшествия
      Фото с места происшествия / ukrinform.ua

      Ежегодное шествие матерей призвано привлечь внимание к проблемам женщин с непростой судьбой: многодетных матерей, матерей онкобольных детей, а также матерей героев Небесной сотни и погибших на войне.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      Участники шествия собирались на Михайловской площади в 9:00. Там у стены памяти зажигали лампадки, а матери погибших героев оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге.

      Все эти женщины считают своих детей героями, однако о себе гораздо более скромного мнения. По их словам, они просто смогли стать тем прочным фундаментом, на котором появились такие незаурядные и сознательные люди.

      В столице прошло Шествие матерей: смотрите видео

      Пришли на Шествие матерей они для того, чтобы показать пример другим: нужно быть сильными и бороться, ведь именно этого хотели бы их дети.

      Позвонили из военкомата и сказали, чтобы сын пришел. Он так радовался тогда, что ему дали три часа и он успел купить те берцы, которые хотел. Что купил какие-то продукты и когда они добрались до места, то еще и всех накормил. Был очень организованным, имел энциклопедические знания,
      – вспомнила Анна, мать погибшего на Востоке.

      Впоследствии флаг развернули и пронесли к Свято-Владимирскому кафедральному Патриаршему собору, где состоялось богослужение с участием почетного патриарха ПЦУ Филарета, а некоторым матерям вручили награды.

      Одной из таких стала Ольга Тимко, которая потеряла своего сына на войне – она получила Орден княгини Ольги.

      11 месяцев ждали сына домой. И 7 апреля, на мой день рождения, получили печальное известие,
      – рассказала женщина.

      Отметим, что в шествии приняли участие более 200 человек.

      Смотрите фото и видео с Шествия матерей:

       

      blog_ava
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      Теги: День матери Новости Украины Война на Донбассе Новости Киева
      Источник: 24 канал
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