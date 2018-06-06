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В Киеве простились с известным режиссером Леонидом Кантером

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Украинский режиссер, писатель и путешественник Леонид Кантер
Украинский режиссер, писатель и путешественник Леонид Кантер / Фото из соцсетей

Утром на Байковом кладбище родные и близкие друзья Леонида Кантера попрощались с деятелем искусства.

В 9 утра на территории киевского крематория собрались родные. С Кантером прощались, распевая стрелковую "Ой, у лузі Червона калина" и любимую песню режиссера "Жовті стрічки", созданную "Братами Гадюкіними".

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Леонид завещал не унывать и довести начатые им художественные проекты до конца.

Скоро откроют "Спільнокошт", чтобы собрать 400 тысяч гривен для работы над приключенческой лентой "Человек с табуреткой", премьера которой была запланирована на последний день лета. Фильм о своего рода игре, в котором Кантер и его друзья брали из собственной кухни табуретки и путешествовали к 4 океанам, чтобы оставить там табурет памятником. О путешествиях к трем океанам фильмы сняты. Осталось доснимать о последнем самом сложном маршруте – к Тихому океану.

На прощании также сообщили, что анонсированный Кантером фестиваль "Киносарай" на арт-хуторе "Обырок" все-таки состоится 28 июня.

"Нам осталось только воплотить фестиваль по программе, которую составил Леонид", – сказали друзья.

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Художника кремировали. Попрощаться с ним можно будет во время фестиваля "Киносарай" на "Обырке".

Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Потери
Источник: 24 канал
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