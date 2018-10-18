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      В Киеве простились с Олегом Базилевичем: похоронили рядом с Лобановским

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      В Киеве похоронили Олега Базилевича
      В Киеве похоронили Олега Базилевича / fcdynamo.kiev.ua

      На НСК "Олимпийский" состоялась церемония прощания с футбольным тренером Олегом Базилевичем, который умер 16 октября на 81-м году жизни.

      Попрощаться с ним пришли сотни людей. Среди них игроки, тренеры и руководство "Динамо", а также ветераны клуба, сборных СССР и Украины, футболисты, тренеры, журналисты и болельщики, пишет сайт ФК "Динамо".

      Читайте также: Умер Олег Базилевич: что известно о легендарном экс-игроке и тренере "Динамо"

      После гражданской панихиды Олега Базилевича похоронили на Байковом кладбище, рядом с другими динамовцами и его давним другом – Валерием Лобановским.

      Футболисты "Динамо" провели в последний путь Олега Базилевича

      Напомним, что 16 октября в Киеве умер великий украинский футболист и тренер Олег Базилевич, который большую часть своей жизни связал с киевским "Динамо". Лишь недавно, 6 июля, выдающемуся украинцу исполнилось 80 лет.

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      Теги: Динамо Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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