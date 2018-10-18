В Киеве простились с Олегом Базилевичем: похоронили рядом с Лобановским

На НСК "Олимпийский" состоялась церемония прощания с футбольным тренером Олегом Базилевичем, который умер 16 октября на 81-м году жизни.

Попрощаться с ним пришли сотни людей. Среди них игроки, тренеры и руководство "Динамо", а также ветераны клуба, сборных СССР и Украины, футболисты, тренеры, журналисты и болельщики, пишет сайт ФК "Динамо".

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После гражданской панихиды Олега Базилевича похоронили на Байковом кладбище, рядом с другими динамовцами и его давним другом – Валерием Лобановским.

Футболисты "Динамо" провели в последний путь Олега Базилевича

Напомним, что 16 октября в Киеве умер великий украинский футболист и тренер Олег Базилевич, который большую часть своей жизни связал с киевским "Динамо". Лишь недавно, 6 июля, выдающемуся украинцу исполнилось 80 лет.

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