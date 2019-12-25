20:19
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
      Вєсті Кремля
      21:46, 24 декабря
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В Киеве проведут лекцию о творчестве писателя-украинофоба

      32 Читати новину українською
      В Киеве будут рассказывать о творчестве Прилепина / gazeta.ru

      На мастер-классе по писательству в Киеве будет выступать лектор с пророссийской позицией. Планируется обучать желающих секретам писательства по материалам украинофобов.

      Событие планирует провести школа писательского мастерства "Рыба" в феврале 2020 года, сообщил в фейсбуке блогер Антон Ходза.

      Читайте также: Россия снова обещает жестко защищать русскоязычных в Украине

      Среди лекторов будет выступать российский журналист Егор Апполонов. Согласно программе, он будет знакомить слушателей с творчеством Сергея Лукьяненко, известного антиукраинской позицией. Лукьяненко внесен в базу сепаратистов "Миротворец".

      Расскажут и о писательском творчестве Захара Прилепина, который воевал в рядах террористической "ДНР" и не скрывал, что убивал украинцев.

      А владелец школы – бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, который поддерживал пророссийские СМИ и радовался оккупации Крыма.

      В то же время на событии будет выступать и украинский писатель Любко Дереш.

      Интересно, что на данный момент из программы события убрали информацию о творчестве Лукьяненко и Прилепина.

      Внимание! В фейсбук-посте содержится ненормативная лексика!

       

      7-месячный мальчик стал мэром города в США: почему так произошло
      сегодня
      516
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Скандал Война на Донбассе Российская пропаганда Пророссийские боевики Литература Новости культуры Новости Киева Оккупированные территории Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 32
      сегодня , 17:30 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 707
      24 декабря , 07:30 Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься
      103
      сегодня , 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
      Анастасія Лукашевська 273
      сегодня , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 997
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук