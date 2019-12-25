В Киеве проведут лекцию о творчестве писателя-украинофоба

На мастер-классе по писательству в Киеве будет выступать лектор с пророссийской позицией. Планируется обучать желающих секретам писательства по материалам украинофобов.

Событие планирует провести школа писательского мастерства "Рыба" в феврале 2020 года, сообщил в фейсбуке блогер Антон Ходза.

Читайте также: Россия снова обещает жестко защищать русскоязычных в Украине

Среди лекторов будет выступать российский журналист Егор Апполонов. Согласно программе, он будет знакомить слушателей с творчеством Сергея Лукьяненко, известного антиукраинской позицией. Лукьяненко внесен в базу сепаратистов "Миротворец".

Расскажут и о писательском творчестве Захара Прилепина, который воевал в рядах террористической "ДНР" и не скрывал, что убивал украинцев.

А владелец школы – бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, который поддерживал пророссийские СМИ и радовался оккупации Крыма.

В то же время на событии будет выступать и украинский писатель Любко Дереш.

Интересно, что на данный момент из программы события убрали информацию о творчестве Лукьяненко и Прилепина.

Внимание! В фейсбук-посте содержится ненормативная лексика!