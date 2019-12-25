В Киеве проведут лекцию о творчестве писателя-украинофоба
На мастер-классе по писательству в Киеве будет выступать лектор с пророссийской позицией. Планируется обучать желающих секретам писательства по материалам украинофобов.
Событие планирует провести школа писательского мастерства "Рыба" в феврале 2020 года, сообщил в фейсбуке блогер Антон Ходза.
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Среди лекторов будет выступать российский журналист Егор Апполонов. Согласно программе, он будет знакомить слушателей с творчеством Сергея Лукьяненко, известного антиукраинской позицией. Лукьяненко внесен в базу сепаратистов "Миротворец".
Расскажут и о писательском творчестве Захара Прилепина, который воевал в рядах террористической "ДНР" и не скрывал, что убивал украинцев.
А владелец школы – бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, который поддерживал пророссийские СМИ и радовался оккупации Крыма.
В то же время на событии будет выступать и украинский писатель Любко Дереш.
Интересно, что на данный момент из программы события убрали информацию о творчестве Лукьяненко и Прилепина.
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