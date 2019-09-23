В Киеве проведут пробную перепись населения

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Об этом рассказала директор Института демографии Элла Либанова, сообщает "Общественное".

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В частности, она отметила, что пробная перепись входит в план работ по переписи и проводится, чтобы уточнить вопросы, нагрузка на тех, кто будет проводить полноценный перепись, понять реакции населения.

Кроме того, это позволит отработать методы проведения Всеукраинской переписи населения, обновить инструменты его проведения.

Сможем ли мы провести перепись в этом году или все-таки в следующем – вопрос... Здесь важно, чтобы перепись была признана международным сообществом. А для этого перепись должна состояться по методологии, как полагается. Не думаю, что к концу следующего года полномасштабный перепись удастся провести. Вряд ли успеют подготовиться,

– пояснила Либанова.

Стоит отметить, что последний всеукраинская перепись населения состоялась 2001 года. Тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч украинцев. Сейчас же, по оценкам Госкомстата – около 42 миллионов человек.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство попытается провести частичный перепись населения до конца 2019 года.

В мае 2019 году в Госкомстате сообщали, что население Украины продолжает сокращаться, а на одного новорожденного приходятся двое погибших.

Как часто и для чего проводят перепись населения?По рекомендации ООН, в большинстве стран мира перепись населения проводят каждые десять лет. В независимой Украине же единственная перепись населения состоялась 18 лет назад – в 2001 году. Новую перепись постоянно переносили по разным причинам – от финансовых до политических. В декабре 2015 года Кабинет Министров назначил всеукраинскую перепись на 2020 год. Информацию планируют собирать через онлайн-регистрацию и с помощью современных планшетов.



Результаты переписи помогут четче управлять социально-экономическим развитием страны, планировать и реализовывать бюджет, регулировать миграционные процессы и осуществлять социально-демографическую политику.