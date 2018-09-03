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В Киеве провели кастинг для спектакля по пьесе Сенцова

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Пока он голодает в московской неволе, его мечту воплощают в Украине. В Киеве начали работу над постановкой спектакля по пьесе Олега Сенцова "Номера". Даже в неволе украинский режиссер участвует в творческом процессе. Свои предложения и пожелания посылает в письмах.

У героев этой пьесы никаких имен, только номера. От одного до десяти. Все живут в вымышленном мире, где главный – Ноль. Здесь все подчиняется системе, которую никто не решается изменить, пока не появляется младенец под номером "одиннадцать". Это сюжет пьесы украинского режиссера Олега Сенцова. Постановок по произведению еще не было, только читки. Но потом все должно измениться – говорит продюсер Анна Паленчук.

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"Из письма он меня просил, чтобы я продюсировала для него эту пьесу. Она такая пророческая. Ибо один из номеров попадает в такую ​​же ситуацию, как сейчас попал Олег", – отметила продюсер проекта Анна Паленчук.

Поскольку пьесы Сенцова нет в интернете, детали ее сюжета – сплошная загадка. Интригу обещают держать до премьеры спектакля в ноябре. Режиссер Тамара Трунова сделала исключение для "Номеров". Говорит, до этого никогда не работала с политическими темами. Сенцова же считает честным, разделяет его позицию.

Мне интересна пьеса тем, что она очень наглая, острая, разговаривает с нами о сегодняшнем дне и ничем не прикрывается,
– отметила режиссер Тамара Трунова.

Премьеру спектакля покажут на сцене Довженко-центра. Среди тех, кто претендует на роль – товарищ Сенцова Евгений Черников. В отличие от большинства профессиональных актеров, он не подавал заявки на участие, его рекомендовал сам автор.

Многие люди, в том числе журналисты, часто спрашивают каков Олег как человек. Я всегда отвечаю, что просто надо прочитать его рассказы, они продаются в свободном доступе и все становится понятно, потому что это очень честные рассказы о себе самом. То, что произошло с Олегом, это все он уже написал,
– рассказал актер, товарищ Олега Сенцова Евгений Черников.

Евгению нравится персонаж, не согласный с существующей системой. Это – "Седьмой". Говорит, его характер, как и остальных, Сенцов частично "списал" с друзей. Признается: знаком с произведением давно, но понял только сейчас. Бюджет пьесы – около 4 миллионов гривен. Половину профинансирует Украинский культурный фонд, остальное – меценаты.

Параллельно с театральной постановкой готовят и экранизацию. И ждут решения Минкульта. Уже на этой неделе должны узнать: какие фильмы получат государственное финансирование в этом году. Средства, вырученные за билеты, обещают направить на приобретение квартиры для семьи украинского режиссера.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Олег Сенцов Новости культуры Новости Киева
Источник: 24 канал
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