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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве проводник поезда получил мощный разряд током, но выжил: видео

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Неизвестно, почему проводник решил вылезти на крышу поезда
Неизвестно, почему проводник решил вылезти на крышу поезда / Фото из свободных источников

На одной из железнодорожных станций Киева проводник по неизвестным причинам вылез на крышу поезда. Он задел высоковольтный провод и получил мощный разряд током в 36 тысяч вольт, но остался жив.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

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При неизвестных обстоятельствах, проводник поезда полез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы. Но родился он "в рубашке", выжил,
– говорится в заметке.

В сети также появилось видео, на котором видно, как пострадавшего несут к скорой.

Известно, что госпитализировали проводника. Детали инцидента устанавливают.

Видео с места событий:

 

Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Киева железная дорога
Источник: 24 канал
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