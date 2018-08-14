В Киеве проводник поезда получил мощный разряд током, но выжил: видео
На одной из железнодорожных станций Киева проводник по неизвестным причинам вылез на крышу поезда. Он задел высоковольтный провод и получил мощный разряд током в 36 тысяч вольт, но остался жив.
Об этом сообщают в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".
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При неизвестных обстоятельствах, проводник поезда полез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы. Но родился он "в рубашке", выжил,
– говорится в заметке.
В сети также появилось видео, на котором видно, как пострадавшего несут к скорой.
Известно, что госпитализировали проводника. Детали инцидента устанавливают.
Видео с места событий:
Источник: 24 канал
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