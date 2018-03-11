В Киеве работа трех станций метро изменится из-за матча Динамо – Верес
11 марта в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч Динамо – Верес, в связи с чем ограничат работу трех станций метро.
Об этом сообщили на сайте Киевского метрополитена.
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"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", — отметили в пресс-службе.
Отметим, что матч между Динамо (Киев) — Верес (Ровно) начнется в 19:30.
Источник: 24 Канал
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