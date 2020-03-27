В Киеве расширили перечень транспортных маршрутов

В столице увеличили количество маршрутов наземного транспорта. Речь идет, прежде всего, о транспортном сообщении с городскими опорными больницами.

Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко.

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В частности мы добавили автобусный машрут №99 – от станции метро "Минская" до станции "Нивки" с заездом в Киевский городской диагностический центр. Важно, чтобы новый маршрут помог работникам нескольких медучреждений, в частности Киевской городской больницы №8 и Диагностического центра добраться на работу,

– отметил Кличко.

Также улучшили сообщение с массивом "Виноградарь", добавив троллейбусный маршрут №25. Кличко отметил, что пользоваться общественным транспортом в Киеве дальнейшем можно только при наличии пропусков и масок.

Сейчас в Киеве зафиксировано 55 случаев коронавируса, всего в столице проверили на Covid-19 более 1500 человек.

В Украине Минздрав подтвердил 218 случаев инфицирования коронавирусом, 4 человека выздоровели, 5 – умерли.



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