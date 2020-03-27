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      В Киеве расширили перечень транспортных маршрутов

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      В столице увеличили количество маршрутов транспорта / КМДА

      В столице увеличили количество маршрутов наземного транспорта. Речь идет, прежде всего, о транспортном сообщении с городскими опорными больницами.

      Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко.

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      В частности мы добавили автобусный машрут №99 – от станции метро "Минская" до станции "Нивки" с заездом в Киевский городской диагностический центр. Важно, чтобы новый маршрут помог работникам нескольких медучреждений, в частности Киевской городской больницы №8 и Диагностического центра добраться на работу,
      – отметил Кличко.

      Также улучшили сообщение с массивом "Виноградарь", добавив троллейбусный маршрут №25. Кличко отметил, что пользоваться общественным транспортом в Киеве дальнейшем можно только при наличии пропусков и масок.

      Сейчас в Киеве зафиксировано 55 случаев коронавируса, всего в столице проверили на Covid-19 более 1500 человек.

      В Украине Минздрав подтвердил 218 случаев инфицирования коронавирусом, 4 человека выздоровели, 5 – умерли.


      Заборони під час карантинуЗапреты во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко КГГА Транспорт
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