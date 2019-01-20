В Киеве раздраженные люди сдвинули с дороги автомобили, заблокировавшие трамвай: видео
В Киеве на улице Дмитриевской два водителя припарковали свои машины таким образом, что заблокировали движение трамвая. Разъяренные пассажиры решили разобраться с ситуацией собственноручно.
Об этом сообщили на странице "Блогерский Киев" в Facebook.
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Отмечается, что раздраженные пассажиры сдвинули оба транспортных средства на обочину.
В подтверждение инцидента было опубликовано видео, на котором видно, как толпа мужчин оттеснила черный внедорожник.
Киевляне убрали автомобиль с дороги трамвая: смотрите видео
В комментариях киевляне добавляют, что на этой улице такие инциденты происходят регулярно – автомобили блокируют дорогу трамваям. "Улица-ловушка. Неужели нельзя упорядочить проезд?", – добавила жительница.