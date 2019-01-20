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      В Киеве раздраженные люди сдвинули с дороги автомобили, заблокировавшие трамвай: видео

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      В Киеве раздраженные люди подвинули с дороги автомобили, заблокировавшие трамвай
      В Киеве раздраженные люди подвинули с дороги автомобили, заблокировавшие трамвай / Скриншот из видео

      В Киеве на улице Дмитриевской два водителя припарковали свои машины таким образом, что заблокировали движение трамвая. Разъяренные пассажиры решили разобраться с ситуацией собственноручно.

      Об этом сообщили на странице "Блогерский Киев" в Facebook.

      Читайте также: На Киевщине сошел с рельсов грузовой поезд: 8 пассажирских поездов задерживаются в пути

      Отмечается, что раздраженные пассажиры сдвинули оба транспортных средства на обочину.

      В подтверждение инцидента было опубликовано видео, на котором видно, как толпа мужчин оттеснила черный внедорожник.

      Киевляне убрали автомобиль с дороги трамвая: смотрите видео

      Як пасажири трамвая машину на узбіччя зсовували

      Вулиця Дмитрівська. Два водії майже водночас "запаркували" свої автівки таким чином, що заблокували рух громадського транспорту. Розлючені пасажири посунули обидва транспортні засоби на узбіччя. Чим "думають" такі горе-водії, лишаючи свої автомобілі на трамвайних коліях?! Відео: Блогерський Київ #київ #киев #kyiv #kiev

      Опубліковано Блогерський КИЇВ Субота, 19 січня 2019 р.

      В комментариях киевляне добавляют, что на этой улице такие инциденты происходят регулярно – автомобили блокируют дорогу трамваям. "Улица-ловушка. Неужели нельзя упорядочить проезд?", – добавила жительница.

      Теги: Новости Украины Курьезные новости Авто Транспорт Новости Киева
      Источник: 24 канал
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