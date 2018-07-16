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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве разоблачили клинику, которая занималась торговлей детьми

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Торговля детьми
Торговля детьми / РБК

Генеральная прокуратура 16 июля сообщила о подозрении представителю украинского медицинского центра, которые занимались продажей младенцев иностранцам.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

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Злоумышленники вывозили детей за границу под прикрытием репродуктивной клиники.

Под видом оказания услуг по проведению вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства злоумышленники в течение нескольких лет записывали иностранных граждан родителями рожденных в Украине детей,
– говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности нескольких сотен суррогатных матерей, которые пользовались услугами разоблаченной клиники.

В 2011 году их клиентами стало итальянское супружество, которое нуждалось в помощи суррогатной матери. Правоохранители выяснили, что итальянцы не предоставили медицинскому учреждению биоматериал и отсутствовали в Украине в момент оплодотворения. То есть состоялась продажа украинского ребенка иностранцам.

Луценко рассказал, что итальянские супруги, использовав поддельные документы центра "Биотехком" и украинского Загса, зарегистрировались родителями ребенка и в октябре 2011 года вывезли младенца в Италию.

Иностранцы заплатили 32 тысячи евро для клиники и 6 тысяч евро для суррогатной матери.

Иностранцы заплатили 32 тысячи евро для клиники и 6 тысяч евро для суррогатной матери.

Теги: Новости Украины ГПУ Юрий Луценко Криминальные новости Полиция Новости Киева Дети
Источник: 24 Канал
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