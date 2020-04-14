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      В Киеве разрабатывают план смягчения карантина: что известно

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      Кличко о перспективе ослабления карантина в Киеве / liga.net

      Власть Киева работает над программой постепенного выхода из режима жесткого карантина. Ограничения начнут ослаблять при условии снижения случаев заражения коронавирусом после Пасхи.

      О том, что столичная власть разрабатывает программу постепенного выхода из режима строгих ограничений, информирует пресс-служба КГГА.

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      По словам мэра Киева Виталия Кличко, если через неделю после Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом уменьшится, власть будет рассматривать вопрос ослабления карантина. В противном случае ограничения могут еще больше усилить.

      Наша главная задача – не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса,
      – отметил Кличко.

      Он также заявил, что невозможно спрогнозировать пик заболеваемости COVID-19 в столице. "Я общался со многими эпидемиологами, в частности с директором известного в мире института имени Роберта Коха. Он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос", – добавил мэр Киева.

      К слову, по состоянию на 14 апреля в столице зарегистрировали 551 случай коронавируса. От недуга выздоровели 12 человек, умерли – 10.

      Обратите внимание! Украина 12 марта ввела общенациональный карантин, чтобы остановить распространение COVID-19. Впоследствии действие ограничений продлили до 24 апреля.

      Як не захворіти на коронавірус
      Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Новости Украины КГГА Виталий Кличко Новости Киева Пасха Карантин в Украине 2020
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