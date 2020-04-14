В Киеве разрабатывают план смягчения карантина: что известно
Власть Киева работает над программой постепенного выхода из режима жесткого карантина. Ограничения начнут ослаблять при условии снижения случаев заражения коронавирусом после Пасхи.
О том, что столичная власть разрабатывает программу постепенного выхода из режима строгих ограничений, информирует пресс-служба КГГА.
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По словам мэра Киева Виталия Кличко, если через неделю после Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом уменьшится, власть будет рассматривать вопрос ослабления карантина. В противном случае ограничения могут еще больше усилить.
Наша главная задача – не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса,
– отметил Кличко.
Он также заявил, что невозможно спрогнозировать пик заболеваемости COVID-19 в столице. "Я общался со многими эпидемиологами, в частности с директором известного в мире института имени Роберта Коха. Он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос", – добавил мэр Киева.
К слову, по состоянию на 14 апреля в столице зарегистрировали 551 случай коронавируса. От недуга выздоровели 12 человек, умерли – 10.
Обратите внимание! Украина 12 марта ввела общенациональный карантин, чтобы остановить распространение COVID-19. Впоследствии действие ограничений продлили до 24 апреля.
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