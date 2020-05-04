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      В Киеве разрешат продавать кофе на вынос

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      В Киеве разрешат продавать кофе на вынос
      В Киеве разрешат продавать кофе на вынос / KeepCup/Facebook

      5 мая Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева должна принять регламент работы кафе города, в частности разрешить кофе на вынос.

      Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель городского главы Владимир Прокопов и объяснил: "Кофе на вынос – это один из шагов ослабления ограничений, среди них также есть открытие таких заведений с соблюдением всех санитарных норм"

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      "Я бы хотел сделать акцент на том, что в первоочередных шагах город особое внимание будет уделять открытию тех предприятий, которые дают возможность работать малому и среднему бизнесу, это сфера услуг, небольшие производства или магазины с бытовыми товарами", – объяснил заместитель Кличко.

      Важно! По состоянию на 4 мая в Украине подтвердили 12 331 случай коронавируса. Из них 1535 обнаружили в Киеве.

      Однако он не прогнозирует кардинальных решений от завтрашней комиссии по смягчению других запретов. Власти Киева прежде всего готовятся к первой волне послаблений, которые состоятся по всей страной уже с 11 мая.

      Послаблення карантину інфографіка 24 каналОслабление карантина / Инфографика 24 канала

      Более о смягчении карантина в Киеве в видео:

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Киева Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко Бизнес
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