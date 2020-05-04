В Киеве разрешат продавать кофе на вынос

5 мая Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева должна принять регламент работы кафе города, в частности разрешить кофе на вынос.

Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель городского главы Владимир Прокопов и объяснил: "Кофе на вынос – это один из шагов ослабления ограничений, среди них также есть открытие таких заведений с соблюдением всех санитарных норм"

К слову Карантин в Украине продлят до 22 мая

"Я бы хотел сделать акцент на том, что в первоочередных шагах город особое внимание будет уделять открытию тех предприятий, которые дают возможность работать малому и среднему бизнесу, это сфера услуг, небольшие производства или магазины с бытовыми товарами", – объяснил заместитель Кличко.

Важно! По состоянию на 4 мая в Украине подтвердили 12 331 случай коронавируса. Из них 1535 обнаружили в Киеве.

Однако он не прогнозирует кардинальных решений от завтрашней комиссии по смягчению других запретов. Власти Киева прежде всего готовятся к первой волне послаблений, которые состоятся по всей страной уже с 11 мая.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

Более о смягчении карантина в Киеве в видео: