В Киеве ромы избили жителя столицы битой: опубликованы фото

Ночью, 2 июля, на Русановских Садах в Днепровском районе Киева на одного из жителей столицы напали вооруженные битой представители ромов.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook.

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"Около 03:30 ночи, представители ромской национальности совершили нападение на местного жителя на Русановских Садах. Тот возвращался из ночного магазина, что расположен на Центральной Садовой. Проходя мимо ромский лагерь(чьи-то захваченные дачные домики), к нему подбежали несколько ромов с битами и сказали что-то вроде "нечего ходить здесь ночью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого представители нацменьшинств несколько раз ударили мужчину по ногам и по плечам.

Впоследствии, потерпевшему все же удалось сбежать. На место происшествия прибыла полиция.

В столице ромы напали на мужчину



В Киеве ромы избили местного жителя



В Киеве ромы битой избили жителя столицы

Напомним, в городе Берегово, что на Закарпатье, в воскресенье, 1 июля, неизвестные ножом смертельно ранили местную ромку. Ранее, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.