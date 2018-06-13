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В Киеве ромы поселились у вокзала, бьют прохожих и оставляют горы мусора: красноречивые фото

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В Киеве вблизи вокзала ромы устроили лагерь
В Киеве вблизи вокзала ромы устроили лагерь / kiev.informator.ua

В Киеве возле кинотеатра "Ультрамарин", недалеко от вокзала, несколько сотен ромов оккупировали территорию, на которой оставляют много разбросанного мусора.

Соответствующие фото публикует издание "Информатор".

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Как видно на фото, ромы загрязняют территорию вокруг своего поселения. Горы мусора, отходов и сожженные вещи – все это их следы.

В Киеве возле вокзала ромы оккупировали территорию, которую сильно засоряют


Недалеко от вокзала в Киеве ромы превратили территорию на помойку
В Киеве возле вокзала ромы раскинули лагерь и избили прохожего


В столице возле вокзала ромы сильно загрязняют территорию

Кроме того, пользователи соцсетей начали жаловаться на разбойное поведение представителей нацменьшинств, которые стали нападать на людей.

В частности, об одном из таких случаев рассказала в Facebook Юлия Попова, мать избитого ромами парня. По ее словам, вечером 11 июня ромы "запустили в голову" 16-летнего прохожего юноши бутылку, а затем попытались добить его.

"Вечером, мой младший сын с друзьями проходил в районе Вокзала "Ультрамарин". Увидели толпу ромов, которые бежали на них, испугались и убежали. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание. Очнулся в луже крови, над ним стоит щуплый ром и спрашивает: "Ты тоже с ними?". "Вызовите скорую", – попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове. Скорую никто конечно не вызвал", – рассказала женщина.

Мать избитого парня добавила, что подростка доставили в больницу через некоторое время, где врачи ему наложили 7 швов на голову.

Женщина также отметила, что на Вокзале возле "Ультрамарина" около 300 ромов раскинули лагерь.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Экология Ромы
Источник: 24 Канал
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