В Киеве с балкона выпал голый мужчина
В воскресенье утром, 12 августа, в Киеве на улице Игоря Турчина, 15 из окна балкона на четвертом этаже выпал мужчина. Каретой "скорой" мужчину забрали в больницу.
Об этом сообщает "Информатор".
На место происшествия прибыли медики и обнаружили на аллее под подъездом голого молодого мужчину. Он находился в неадекватном состоянии и был полностью без одежды.
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Мужчине оказали первую помощь на месте и увезли в больницу. По предварительным данным, у мужчины – перелом руки и предположение на травму позвоночника.
Патрульные полицейские рассказали, что пострадавший утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он гораздо старше. Правоохранители выяснят подробности произошедшего.
Источник: 24 Канал
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