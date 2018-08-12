В Киеве с балкона выпал голый мужчина

В воскресенье утром, 12 августа, в Киеве на улице Игоря Турчина, 15 из окна балкона на четвертом этаже выпал мужчина. Каретой "скорой" мужчину забрали в больницу.

Об этом сообщает "Информатор".

На место происшествия прибыли медики и обнаружили на аллее под подъездом голого молодого мужчину. Он находился в неадекватном состоянии и был полностью без одежды.

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Мужчине оказали первую помощь на месте и увезли в больницу. По предварительным данным, у мужчины – перелом руки и предположение на травму позвоночника.

Патрульные полицейские рассказали, что пострадавший утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он гораздо старше. Правоохранители выяснят подробности произошедшего.