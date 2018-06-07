В Киеве с Берестейского моста на автомобиль упал бетон: есть пострадавший
В четверг, 7 июня, с Берестейского моста отвалился кусок бетона и упал прямо на лобовое стекло автомобиля "Рено". Водителю едва не оторвало руку.
Об этом сообщили очевидцы на Facebook.
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В группе прокомментировали это так: "Жесть в Киеве на Победе".
Мужчину госпитализировали, сейчас его оперируют. Следствие должно выяснить откуда именно упал кусок бетона – с конструкции моста или грузового автотранспорта,
– говорится в заметке.
К слову, ранее сообщалось, что в Киеве осыпается Воздухофлотский мост. Очевидцы отметили, что большие куски бетона отламываются от конструкций моста и падают на тротуар.
Источник: 24 Канал
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