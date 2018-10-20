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      В Киеве с черными зонтами проходит акция ко Дню борьбы с рабством: фото и видео

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      В Киеве 20 октября на акцию пришли несколько десятков людей с черными зонтами, что является символом внимания к защите людей, ставших жертвами торговли.

      Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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      На сегодня, по данным различных организаций, в мире насчитывается от 20 до 45 миллионов людей, попавших в рабство.

      Акція до Дня боротьби з рабством в КиєвіАкция ко Дню борьбы с рабством в Киеве

      В частности, в Украине таких людей за годы независимости насчитали более 250 тысяч. Но в реальности их гораздо больше, поскольку не все люди захотели обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о том, что их принуждали к торговле телом, незаконному труду за границей или даже изымали у них органы и отправляли на черный рынок.

      Между тем, таким людям в Украине оказывают существенную помощь.

      Если человек уже попал в такую ситуацию и ему удалось спастись, он имеет право обратиться за помощью к государству, чтобы получить, как минимум, одноразовую помощь в сумме 6 тысяч гривен,
      – рассказала соорганизатор акции Екатерина Яковенко.

      В Министерстве социальной политики знают много таких случаев, некоторые из них сегодня широко занимаются этим делом. К примеру, недавно из тюрьмы освободили 2 украинцев, которые находились в Бразилии. А также пытаются вызволить 2 граждан из Таиланда, которых осудили на 25 лет.

      Акція до Дня торгівлі людьми в КиєвіАкция ко Дню торговли людьми в Киеве

      В Кабмине говорят о том, что граждане сами должны заботиться о своей безопасности и не ездить в страны, в которых не работает правосудие, в частности, на сегодня это касается и РФ.

      Видео молчаливого Шествия за свободу

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Торговля людьми
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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