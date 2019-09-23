В Киеве СБУ разоблачила мощный незаконный конвертационный центр: фото

Правоохранители разоблачили мощный конвертационный центр с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год. Группа дельцов организовала противоправный бизнес еще в 2017 году.

Злоумышленники на заказ "клиентов" осуществляли финансовые операции через фиктивные предприятия для незаконного обналичивания средств, сообщили в СБУ.

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Правонарушители организовали бизнес, чтобы уклоняться от налогов и выводить деньги в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков таких "услуг" были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.

Во время обысков правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте, а также документы, подтверждающие факт преступления.



Правоохранители изъяли доказательства преступления



Сотрудники СБУ изъяли наличные



Деньги, которые изъяли правоохранители

Сотрудники СБУ обнаружили учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж.



Работник СБУ проводит обыск

Сейчас продолжаются следственные действия. Начато уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.