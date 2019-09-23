13:03
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В Киеве СБУ разоблачила мощный незаконный конвертационный центр: фото

      241 Читати новину українською
      В Киеве СБУ разоблачила незаконный конвертационный центр
      В Киеве СБУ разоблачила незаконный конвертационный центр / ssu.gov.ua

      Правоохранители разоблачили мощный конвертационный центр с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год. Группа дельцов организовала противоправный бизнес еще в 2017 году.

      Злоумышленники на заказ "клиентов" осуществляли финансовые операции через фиктивные предприятия для незаконного обналичивания средств, сообщили в СБУ.

      Читайте также: Полицейские требовали взятку от родных девушки, у которой нашли наркотики: фото

      Правонарушители организовали бизнес, чтобы уклоняться от налогов и выводить деньги в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков таких "услуг" были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.

      Во время обысков правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте, а также документы, подтверждающие факт преступления.

      гроші кримінальні новини поліція сбу
      Правоохранители изъяли доказательства преступления

      кримінальні новини сбу гроші київ
      Сотрудники СБУ изъяли наличные

      сбу кримінальні новини гроші київ
      Деньги, которые изъяли правоохранители

      Сотрудники СБУ обнаружили учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж.

      сбу гроші київ кримінальні новини гроші
      Работник СБУ проводит обыск

      Сейчас продолжаются следственные действия. Начато уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

      blog_ava
      День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
      сегодня
      7840
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Деньги СБУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      сегодня , 12:00 Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      Борис Немировський 137
      Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      сегодня , 11:00 Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      Тетяна Мартинюк 173
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сегодня , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 4355
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сегодня , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 2964
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук