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      В Киеве семья с двумя детьми жила в заброшенном доме: фото

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      В Киеве семья с двумя детьми жила в заброшенном доме / kyiv.npu.gov.ua

      Полиция Киева нашла семью с двумя маленькими детьми, которые проживали в заброшенном доме, закинутом мусором. Детей изъяли из семьи, на мать составили административный протокол.

      Правоохранители заметили в заброшенном доме жителей и решили проверить, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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      Ранее в доме жила женщина, которая несколько месяцев назад умерла. Сейчас в доме проживают муж с женой и двое детей 2016-го и 2018-го годов рождения, которые приехали в столицу из Тернопольской области.

      Полиция отметила, что помещение в аварийном состоянии и завалено мусором, без света, водоснабжения и отопления.

      Детей отправили в медучреждение.

      В Киеве семья с двумя детьми жила в заброшенном доме / Фото: Нацполиция

      На 32-летнюю мать составили протокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал Новости Киева
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