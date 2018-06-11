В Киеве сгорела чиновничья баня

В понедельник, 11 июня, в жилом массиве Новобеличи в Киеве сгорела элитная баня, которая, вероятно, принадлежала экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Читайте также: На Прикарпатье дотла сгорела старинная церковь: фото с пожарища

Как сообщили спасатели, пожар начался около 7 утра на улице Коростенский, 10 результате пожара никто не пострадал, поскольку на территории бани людей не было.



Пожар чиновничьей бани в Киеве

На место происшествия немедленно были отправлені ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание на 1-м этаже 2-этажного жилого дома. По деревянным конструкциям огонь быстро распространялся на 2-й этаж и крышу дома,

– отметили в пресс-службе.

Сотрудники банного комплекса препятствовали работе журналистов с техникой, применяя силу и угрожая.



Сгорела баня в Киеве

По словам местной жительницы, банный комплекс принадлежит экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, однако она руководит удаленно, а хозяйство другие люди. Правда, в декларациях экс-главы никаких подтверждений этого факта не прослеживается. Также соседка добавила, что сюда приезжали на водные процедуры известные футболисты.

Напомним, 10 июня, во Львове загорелось админздание и тир на территории учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Пожар вспыхнул на улице Клепаровской, 39а.