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В Киеве сильный дождь повалил рекламные щиты и затопил подземные переходы: фото и видео

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Непогода натворила бед в Киеве
Непогода натворила бед в Киеве

Сегодня, 25 июля, мощные ливни с градом парализовали Киев.

Как пишут жители столицы в соцсетях, непогода разгулялась настолько, что по некоторым улицам было трудно не то, что пройти, но и проехать на автомобиле.

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Буквально за полчаса дождя в городе подтопило подземные переходы, товары поплыли в уличных реках, люди по колено в воде вынуждены переходить улицу. Движение на нескольких дорогах остановилось. В частности, у метро "Дорогожичи" полностью затопило автомобильный тоннель. Уровень воды достигает крыш машин, на некоторых улицах не работает светофор.

Київ дощ злива затори

Карта пробок на Правом берегу Киева

Сильные потоки дождя разбили рекламные билборды. Они упали под давлением воды. О пострадавших спасатели пока не говорят. Говорят, были обращения относительно поваленных деревьев, но никто не пострадал.

Київ погода дощ злива

Потоп возле станции метро "Лукьяновская"

Київ дощ злива

Дождь затопил подземный переход возле метро "Шулявская"

 

Теги: Новости Киева Новости Украины Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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