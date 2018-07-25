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В Киеве сильный дождь размыл один из мостов

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В Киеве сильный дождь размыл мост
В Киеве сильный дождь размыл мост / Фото из соцсетей

В Киеве на пересечении улиц Телиги и Кирилловской сильные осадки размыли мост. По информации спасателей, в результате ливня произошел сдвиг земли и части конструкции моста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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"По информации представителей "Укр мост", на пересечении ул. О. Телиги и ул. Кирилловской осунулась часть земли и конструкции моста, несущие конструкции моста не повреждены, пока движение по мосту закрыто, движение восстановят после того, как уберут электропровода", – говорится в сообщении.

 

Теги: Непогода в Украине Новости Киева
Источник: 24 Канал
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