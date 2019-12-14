14:59
14 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, 13 декабря
      Вести Кремля: Батискаф Батискафич раскалывает Марианский желоб. "Хубло" убрали из эфира
      Вєсті.UA
      22:35, 13 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В Киеве силовики скрутили людей, которые остановили пьяных полицейских: видео

      155 Читати новину українською
      В Киеве генерал полиции выслал автобус силовиков на подмогу пьяным подопечным / Фото: Нацполиция

      В Киеве ночью 13 декабря полицейские на гражданском авто подрезали легковушку, после чего пострадавшие самостоятельно их остановили. На этом инцидент не закончился и горе-водитель позвонил знакомому генералу, который выслал на подмогу автобус силовиков.

      Сразу же после остановки автомобиля нарушителей, "правоохранители" закрылись внутри, начали тыкать удостоверением и нецензурно выражаться, рассказали пострадавшие. Об этом сообщает "Киев оперативный".

      По тому же сценарию: КОРД задержал полицейских, которые остановили авто начальника полиции: появилось видео инцидента

      Мы вызвали полицию, но ничего не изменилось. Уже через 10 минут приехал автобус с силовиками. Те заломили всех – и нас, и журналистов, и людей, которые просто стояли рядом,
      – рассказали пострадавшие ребята.

      По их словам, их отвезли в отделение полиции, двух людей и вовсе избили. У остальных – взяли отпечатки пальцев и продержали в отделении в течение 4 часов. За это время виновники ДТП просто себе уехали.

      Незаурядный инцидент в Киеве: смотрите видео

       

      Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
      сегодня
      2558
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:02 Допинговый скандал: почему санкции WADA против РФ еще ничего не решают
      Світлана Попова 412
      сегодня , 12:45 Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца
      Інна Жолобович 363
      сегодня , 12:00 Маньяк Чикатило – порождение советского строя
      Максим Мирович 838
      сегодня , 09:04 Главные новости 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета, Brexit приближается
      Северин Трач 226
      сегодня , 09:00 Страна праздничных тельняшек: почему в России не носят национальную одежду?
      Павло Казарін 262
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук