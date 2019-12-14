В Киеве силовики скрутили людей, которые остановили пьяных полицейских: видео

В Киеве ночью 13 декабря полицейские на гражданском авто подрезали легковушку, после чего пострадавшие самостоятельно их остановили. На этом инцидент не закончился и горе-водитель позвонил знакомому генералу, который выслал на подмогу автобус силовиков.

Сразу же после остановки автомобиля нарушителей, "правоохранители" закрылись внутри, начали тыкать удостоверением и нецензурно выражаться, рассказали пострадавшие. Об этом сообщает "Киев оперативный".

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Мы вызвали полицию, но ничего не изменилось. Уже через 10 минут приехал автобус с силовиками. Те заломили всех – и нас, и журналистов, и людей, которые просто стояли рядом,

– рассказали пострадавшие ребята.

По их словам, их отвезли в отделение полиции, двух людей и вовсе избили. У остальных – взяли отпечатки пальцев и продержали в отделении в течение 4 часов. За это время виновники ДТП просто себе уехали.

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