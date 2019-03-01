08:46
1 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Потуги России поднять кинематограф. Фьюжн-кухня по-русски
      Вєсті Кремля
      20:54, 28 февраля
      Вести.UA: Как завхоз в ВР заработал на Lexus. Эпидемия хитрости у коррупционеров.
      Вєсті.UA
      20:10, 28 февраля
      Не наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      В Киеве "скорая" попала в ДТП с легковушкой: есть погибшие и раненые

      125 Читати новину українською
      В Киеве в результате столкновения "скорой" с легковушкой погибли три человека
      В Киеве в результате столкновения "скорой" с легковушкой погибли три человека / www.facebook.com/dtp.kiev.ua

      В Киеве на мосту Метро ночью 28 февраля произошло страшное ДТП – карета скорой помощи столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. В результате аварии погибли три человека, еще три получили ранения.

      Все жертвы аварии – пассажиры легковушки. Пострадавшими оказались двое медиков из "скорой" и пациент, которых госпитализировали в больницу.

      Читайте также: Грузовик "Укрпочты" въехал в патрульное авто в Киеве: фото, видео

      По предварительной информации, "скорая" с пациентом двигалась в направлении правого берега столицы. Перед въездом на мост Метро проводились дорожные работы, поэтому четыре полосы движения переходили в две. Водитель ZAZ Vida двигался в противоположном направлении, и по непонятным причинам выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с каретой "скорой".


      Смертельное ДТП с участием "скорой" в Киеве

      В результате сильного столкновения мужчина и две женщины, которые находились в салоне легковушки, погибли на месте аварии. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

       

       

      blog_ava
      Гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      764
      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Це не лише війна, а ще й битва за свідомість людей
      сегодня , 08:40 Це не лише війна, а ще й битва за свідомість людей
      Соломія Соломка 26
      Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      сегодня , 07:01 Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      Яніна Ткачук 1631
      Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДР
      сегодня , 00:40 Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДР
      Світлана Попова 756
      Сын бизнесмена устроил смертельное ДТП, пока рассмотрение его другого преступления затягивали
      сегодня , 00:05 Сын бизнесмена устроил смертельное ДТП, пока рассмотрение его другого преступления затягивали
      Ірина Шиба 542
      Дякуємо за життя: бойові втрати України в лютому
      28 февраля , 22:00 Дякуємо за життя: бойові втрати України в лютому
      Повернись живим 1844
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      70-летний голубой Плейбой будет продан с молотка
       24 сентября 2018 , 18:05
      Легионер Динамо: Я уже могу поговорить с другими игроками в клубе
       7 ноября 2018 , 12:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук