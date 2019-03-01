В Киеве "скорая" попала в ДТП с легковушкой: есть погибшие и раненые

В Киеве на мосту Метро ночью 28 февраля произошло страшное ДТП – карета скорой помощи столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. В результате аварии погибли три человека, еще три получили ранения.

Все жертвы аварии – пассажиры легковушки. Пострадавшими оказались двое медиков из "скорой" и пациент, которых госпитализировали в больницу.

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По предварительной информации, "скорая" с пациентом двигалась в направлении правого берега столицы. Перед въездом на мост Метро проводились дорожные работы, поэтому четыре полосы движения переходили в две. Водитель ZAZ Vida двигался в противоположном направлении, и по непонятным причинам выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с каретой "скорой".



Смертельное ДТП с участием "скорой" в Киеве

В результате сильного столкновения мужчина и две женщины, которые находились в салоне легковушки, погибли на месте аварии. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.