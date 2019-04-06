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      В Киеве случился масштабный пожар в многоэтажке, есть погибший: фото

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      В Киеве горела многоэтажка
      В Киеве горела многоэтажка / ГСЧС

      В Киеве загорелась одна из квартир в многоэтажке. Троих человек, включая 5-летнего ребенка, удалось спасти. Однако позже во время ликвидации пожара спасатели обнаружили труп мужчины.

      Пожар произошел после обеда 6 апреля. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже девятиэтажки. На место происшествия прибыло 11 единиц техники и 34 пожарные, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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      Спасатели эвакуировали шестерых человек с последнего этажа, еще пятерых – с помощью автолестницы с седьмого этажа.

      Из пожара удалось спасти семью – отца, которого госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, его жену и 5-летнюю дочь. Кем был погибший мужчина – не сообщают.

      Причину возгорания устанавливают.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Жертвы
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