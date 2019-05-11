В Киеве служебный автомобиль полицейских попал в ДТП: фото

В столице в ночь на 11 мая произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Toyota Prius. Так, в него врезался BMW 528I.

В результате этого ДТП милиционер, находившийся за рулем служебного авто, и его напарник получили ранение. В больнице вместе с ними находится и водитель BMW. Машина правоохранителей получила механические повреждения. Сейчас обстоятельства этой аварии исследует Государственное бюро расследований.

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В результате столкновения лейтенант полиции получил перелом руки. Его и пассажира – старшего лейтенанта полиции с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Водитель автомобиля BMW также получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Сейчас он получает надлежащую медицинскую помощь в этой же больнице,

– говорится в сообщении ГБР.

Известно, что ДТП произошло в Шевченковском районе столицы, на проспекте Победы.

Сейчас продолжается досудебное следствие. По факту ДТП уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Такое правонарушение карается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.