В Киеве снегоуборочная машина разбила легковушку: фото
На спуске к улице Кудряшова в Киеве снегоуборочная грузовик врезался в припаркованный автомобиль Peugeot.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.
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Снегоуборочный ЗИЛ чистил дорогу и не справился с управлением, в результате этого машина протаранила легковой автомобиль Peugeot.
На фото видно, что в результате столкновения легковой автомобиль получил значительные повреждения левой части кузова.
Снегоуборочная машина наехала на легковой автомобиль / Фото dtp.kiev.ua
Напомним, что в Киеве, 14 ноября, выпал первый в этом сезоне снег, поэтому на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора". Кроме того, снег в Киеве спровоцировал пробки и аварии.
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