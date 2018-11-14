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      В Киеве снегоуборочная машина разбила легковушку: фото

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      14 ноября в Киеве выпал первый снег
      14 ноября в Киеве выпал первый снег / 24 канал (иллюстрация)

      На спуске к улице Кудряшова в Киеве снегоуборочная грузовик врезался в припаркованный автомобиль Peugeot.

      Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

      Читайте также: Почти 300 автомобилей попали в ДТП из-за снегопада в Киеве: детали

      Снегоуборочный ЗИЛ чистил дорогу и не справился с управлением, в результате этого машина протаранила легковой автомобиль Peugeot.

      На фото видно, что в результате столкновения легковой автомобиль получил значительные повреждения левой части кузова.

      Київ сніг аварія дтп

      Снегоуборочная машина наехала на легковой автомобиль / Фото dtp.kiev.ua

      Напомним, что в Киеве, 14 ноября, выпал первый в этом сезоне снег, поэтому на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора". Кроме того, снег в Киеве спровоцировал пробки и аварии.

      Как прошел первый снежный день в Украине: хроника событий

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Снег в Украине Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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