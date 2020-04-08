В Киеве снизили тарифы за отопление и горячую воду в марте на треть: что изменится
Стоимость тепла и горячего водоснабжения в платежках за март для киевлян снизили почти на треть. В среднем одно домохозяйство сэкономит около 500 гривен.
Об этом во время брифинга сказал директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.
Стоит знать В квитанциях за горячую воду и тепло появится новый платеж: подробности
Он напомнил, что начиная с декабря 2019 года ежемесячно происходила корректировка начислений на отопление и горячую воду без пересмотра утвержденного тарифа.
Как менялись тарифы
- вместо базового тарифа – 1654,41 грн/Гкал, в декабре стоимость 1 Гкал составляла 1290,44 гривен,
- в январе – 1349 гривен,
- в феврале – 1224 гривен/Гкал,
- а в марте – 1125 гривен.
По его словам, за март перерасчет за услугу централизованного отопления был на 32% в сторону снижения, за услуги горячего водоснабжения – на 29%.
Лопатин напомнил, что зима 2019 – 2020 оказалась рекордно теплой. Это повлияло на уменьшение потребления природного газа для обеспечения города теплом и горячей водой.
Что известно о новом платеже в квитанциях за горячую воду для киевлян
- В счетах на оплату появится отдельная строка за обслуживание общих счетчиков тепла и горячей воды. Такое новвоведение пока касается только киевлян.
- Плата за обслуживание будет начисляться четыре раза в год – раз в квартал. Средний размер взноса составит около 30 гривен.
- Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА. Начисления вводятся для более чем 9,6 тысячи домов Киева.
- Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду, и будет указываться в счетах отдельно.
Размер взноса зависит от трех факторов:
- типа счетчика;
- плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: осмотр, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;
- количества квартир в доме.
Смотрите на карте сколько заплатят за транспортировку газа жители различных городов в апреле. Цифры, актуальные на апрель, выделены синим цветом.
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