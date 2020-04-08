В Киеве снизили тарифы за отопление и горячую воду в марте на треть: что изменится

Стоимость тепла и горячего водоснабжения в платежках за март для киевлян снизили почти на треть. В среднем одно домохозяйство сэкономит около 500 гривен.

Об этом во время брифинга сказал директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Стоит знать В квитанциях за горячую воду и тепло появится новый платеж: подробности

Он напомнил, что начиная с декабря 2019 года ежемесячно происходила корректировка начислений на отопление и горячую воду без пересмотра утвержденного тарифа.

Как менялись тарифы

вместо базового тарифа – 1654,41 грн/Гкал, в декабре стоимость 1 Гкал составляла 1290,44 гривен,

в январе – 1349 гривен,

в феврале – 1224 гривен/Гкал,

а в марте – 1125 гривен.

По его словам, за март перерасчет за услугу централизованного отопления был на 32% в сторону снижения, за услуги горячего водоснабжения – на 29%.

Лопатин напомнил, что зима 2019 – 2020 оказалась рекордно теплой. Это повлияло на уменьшение потребления природного газа для обеспечения города теплом и горячей водой.

Что известно о новом платеже в квитанциях за горячую воду для киевлян

В счетах на оплату появится отдельная строка за обслуживание общих счетчиков тепла и горячей воды. Такое новвоведение пока касается только киевлян.

Плата за обслуживание будет начисляться четыре раза в год – раз в квартал. Средний размер взноса составит около 30 гривен.

Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА. Начисления вводятся для более чем 9,6 тысячи домов Киева.

Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду, и будет указываться в счетах отдельно.

Размер взноса зависит от трех факторов:

типа счетчика;

плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: осмотр, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;

количества квартир в доме.

Смотрите на карте сколько заплатят за транспортировку газа жители различных городов в апреле. Цифры, актуальные на апрель, выделены синим цветом.



Тарифы на транспортировку газа / Инфографика 24 канала