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      В Киеве снизили тарифы за отопление и горячую воду в марте на треть: что изменится

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      Тарифы на тепло и воду в Киеве снизят

      Стоимость тепла и горячего водоснабжения в платежках за март для киевлян снизили почти на треть. В среднем одно домохозяйство сэкономит около 500 гривен.

      Об этом во время брифинга сказал директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

      Стоит знать В квитанциях за горячую воду и тепло появится новый платеж: подробности

      Он напомнил, что начиная с декабря 2019 года ежемесячно происходила корректировка начислений на отопление и горячую воду без пересмотра утвержденного тарифа.

      Как менялись тарифы

      • вместо базового тарифа – 1654,41 грн/Гкал, в декабре стоимость 1 Гкал составляла 1290,44 гривен,
      • в январе – 1349 гривен,
      • в феврале – 1224 гривен/Гкал,
      • а в марте – 1125 гривен.

      По его словам, за март перерасчет за услугу централизованного отопления был на 32% в сторону снижения, за услуги горячего водоснабжения – на 29%.

      Лопатин напомнил, что зима 2019 – 2020 оказалась рекордно теплой. Это повлияло на уменьшение потребления природного газа для обеспечения города теплом и горячей водой.

      Что известно о новом платеже в квитанциях за горячую воду для киевлян

      • В счетах на оплату появится отдельная строка за обслуживание общих счетчиков тепла и горячей воды. Такое новвоведение пока касается только киевлян.
      • Плата за обслуживание будет начисляться четыре раза в год – раз в квартал. Средний размер взноса составит около 30 гривен.
      • Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА. Начисления вводятся для более чем 9,6 тысячи домов Киева.
      • Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду, и будет указываться в счетах отдельно.

      Размер взноса зависит от трех факторов:

      • типа счетчика;
      • плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: осмотр, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;
      • количества квартир в доме.

      Смотрите на карте сколько заплатят за транспортировку газа жители различных городов в апреле. Цифры, актуальные на апрель, выделены синим цветом.

      тарифи
      Тарифы на транспортировку газа / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Новости Киева Отопительный сезон Тарифы на газ Тарифы
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