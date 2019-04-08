В Киеве снова ажиотаж из-за смены места голосования: фото, видео

В центрах регистрации избирателей снова много людей. Поскольку, чтобы проголосовать во втором туре, нужно изменить место голосования. Официально это можно сделать от 8 апреля.

По словам корреспондента 24 канала, в Голосеевском отделе реестра избирателей в Киеве утром уже начали образовываться небольшие очереди. Поэтому работники советуют не медлить и быстрее подавать заявление.

Читайте также: Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

"На сегодняшний день принято около 800 заявлений на временное изменение места голосования. Сил хватит, ведь в прошлый раз люди тоже пошли в последние дни, однако, мы всех желающих приняли", – сказала начальник отдела ведения государственного реестра избирателей Виктория Святненко.



Очереди в Голосеевском отделе реестра избирателей

Люди подают заявления на смену места голосования

Большое количество людей собралось и в отделении реестра избирателей Дарницкого района. Пользователь Facebook Сергей Сябро опубликовал на своей странице фото очередей и написал, что его коллега в 9:00 был уже 75-й в очереди.

К слову, 15 апреля – последний день подачи заявки на изменения в реестре.

Как изменить место голосования?​

• В Госреестре избирателей надо показать оригиналы документов и причины того, почему вы хотите голосовать не по месту прописки: паспорт, справку по обучению, места работы, данные о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке или просто билеты на поезд в тот город, где собираетесь голосовать.



• Написать заявление с просьбой временно изменить место голосования и все.



• Вам предоставят свидетельства о временном изменении места голосования, с которым (а также с паспортом) надо будет прийти голосовать 21 апреля. Это удостоверение действует один раз.