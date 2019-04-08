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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Киеве снова ажиотаж из-за смены места голосования: фото, видео

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      В центрах регистрации избирателей снова много людей. Поскольку, чтобы проголосовать во втором туре, нужно изменить место голосования. Официально это можно сделать от 8 апреля.

      По словам корреспондента 24 канала, в Голосеевском отделе реестра избирателей в Киеве утром уже начали образовываться небольшие очереди. Поэтому работники советуют не медлить и быстрее подавать заявление.

      Читайте также: Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

      "На сегодняшний день принято около 800 заявлений на временное изменение места голосования. Сил хватит, ведь в прошлый раз люди тоже пошли в последние дни, однако, мы всех желающих приняли", – сказала начальник отдела ведения государственного реестра избирателей Виктория Святненко.

      черги вибори
      Очереди в Голосеевском отделе реестра избирателей

      черги вибори

      Люди подают заявления на смену места голосования

      Большое количество людей собралось и в отделении реестра избирателей Дарницкого района. Пользователь Facebook Сергей Сябро опубликовал на своей странице фото очередей и написал, что его коллега в 9:00 был уже 75-й в очереди.

      К слову, 15 апреля – последний день подачи заявки на изменения в реестре.

      Как изменить место голосования?​
      • В Госреестре избирателей надо показать оригиналы документов и причины того, почему вы хотите голосовать не по месту прописки: паспорт, справку по обучению, места работы, данные о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке или просто билеты на поезд в тот город, где собираетесь голосовать.

      • Написать заявление с просьбой временно изменить место голосования и все.

      • Вам предоставят свидетельства о временном изменении места голосования, с которым (а также с паспортом) надо будет прийти голосовать 21 апреля. Это удостоверение действует один раз.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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