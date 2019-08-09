В Киеве снова бушевали буря и страшный ливень: как пострадала столица результате стихии – видео

Второй день подряд Киев накрыл страшный ливень. На этот раз в пятницу, 9 августа, в столице можно было наблюдать сильные порывы ветра. Также из-за дождя затоплены некоторые улицы.

Кроме того, в результате урагана образовались многочисленные пробки. В частности, движение было затруднено на правом берегу, а именно на Надднепрянском шоссе, Крещатике, проспекте Степана Бандеры, Лукьяновке и в районе станции метро "Шулявская".

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Ураган в Киеве 9 августа: смотрите видео

Что касается левого берега Киева, то пробки образовались на Днепровской набережной, Харьковском шоссе, Дарницком шоссе и в районе станции метро "Бориспольская". В то же время пробки были на мосту Метро и Южному мосту.

Гроза и пробки как следствие в Киеве / Фото "РБК-Украина"

Кроме того, в результате непогоды пострадали несколько авто. В частности, на улицах Азербайджанской в Днепровском районе поваленные деревья разбили четыре машины, а на Крещатике на припаркованную машину упал информационный знак.



Ураган в Киеве: информационный знак упал на авто

А на проспекте Победы ветка упала на дорогу. Зато водители, проезжавшие мимо, оттащили ее в сторону.

Стихия также задела и пригороды Киева. К примеру, пострадали Софиевская Борщаговка и Бровары.

Синоптики говорят, что гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду в Киеве продлятся до конца суток 9 августа. Сейчас здесь объявлен І уровень опасности - желтый. Накануне, 8 августа, Киев также накрыли мощный ливень и ураганный ветер. В результате стихии во многих районах попадали деревья и были затоплены улицы.

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Что делать при усилении ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Что делать, если непогода застала Вас на природе​

спуститься в низину;

отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов;

на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться по одиночке;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя;

если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя;

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Что не следует делать во время грозы:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

купаться.

Если Вы находитесь дома, во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, а также не браться за металлические входные двери.

С прогнозом погоды на 10 августа Вы можете ознакомиться по этой ссылке.