В Киеве снова горела новостройка в ЖК "Бережанский": фото, видео

В Киеве на территории жилого комплекса "Бережанский" вновь произошел пожар. Горела новостройка. Спасателям уже удалось ликвидировать пожар. Сам жилой комплекс располагается на одноименной улице – Бережанской.

По информации ресурса "Информатор", пожар произошел в недостроенной многоэтажке – здесь загорелась крыша. Густой дым, образовавшийся в результате пожара, видно из разных частей столицы.

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Спасатели рассказали журналистам, что рабочие утепляли крышу пенопластом. И по неизвестным причинам она загорелась.

Предварительно, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. К счастью, в момент возникновения пожара внутри здания никого не было, поэтому никто не пострадал. Заметим, что этот дом еще не ввели в эксплуатацию.

Пожар в ЖК "Бережанский" в Киеве

Кроме сотрудников ГСЧС, на месте также работала полиция. Детали устанавливают специалисты.

Заметим, что на Бережанской уже летом горела многоэтажка. Тогда горели 200 квадратных метров утеплителя на фасаде. По словам очевидцев, загорелось здание высотой 30 метров. К счастью, летом в результате инцидента в ЖК "Бережанский" также никто не пострадал.