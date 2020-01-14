В Киеве снова прорвало трубу с кипятком: залило улицу на Шулявке – фото
В столице во второй раз за 2 дня прорвало трубу с горячей водой. Если 13 января прорыв теплотрассы вызвал провалы в асфальте, затопление ТРЦ Ocean Plaza и травмы у 7 человек, на этот раз обошлось без пострадавших.
Инцидент произошел на улице Нижнеключевая, вблизи жилого комплекса Campus. Об этом пишут в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua.
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У ЖК Campus прорвало трубу с кипятком. Вчера ТЦ Ocean Plaza затопило кипятком, потому что на улице прорвало трубу с горячей водой. Где дальше?
– говорится в заметке к видео.
На Шулявке возле ЖК Campus прорвало трубу: видео
Что известно о прорыве трубы возле Оcean Plaza:
- Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
- На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
- В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей. Еще 13 человек, которые находились в эпицентре событий, спасателям удалось оперативно эвакуировать.
- Предполагаемая причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3000 зданий.
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