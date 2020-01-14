В Киеве снова прорвало трубу с кипятком: залило улицу на Шулявке – фото

На Шулявке тоже прорвало трубу / Фото из социальных сетей

В столице во второй раз за 2 дня прорвало трубу с горячей водой. Если 13 января прорыв теплотрассы вызвал провалы в асфальте, затопление ТРЦ Ocean Plaza и травмы у 7 человек, на этот раз обошлось без пострадавших.