В Киеве снова протестуют с мертвой свиньей: на этот раз под НБУ – фото и видео

В Киеве протестующие снова пришли к зданию Национального банка Украины, чтобы требовать отставки его главы Иакова Смолия. На этот раз они принесли к НБУ голову свиньи.

Бессрочная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ" началась еще 13 ноября у Национального банка Украины.

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Тогда под НБУ пришло несколько сотен человек, однако 14 ноября их пока меньше.

Среди прочего активисты требуют, чтобы руководителей Нацбанка в лице Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой привлекли к ответственности за коррупционные схемы.



Голова свиньи под НБУ / Фото Андрей Костюк (24 канал)

Кроме главы свиньи, к здании НБУ принесли также раскладушку и подписали ее: "Жилье для коррупционера".



Жилье для коррупционера / Фото Андрей Костюк (24 канал​)

Протесты под НБУ / Фото Андрей Костюк (24 канал)

Протестующие призывают главу НБУ "не грабить народ Украины", требуют "очистить преступное руководство НБУ", и заявляют, что "банковская система НБУ – экономический геноцид украинцев". Кроме того, есть и призывы "вернуть Гонтареву из Европы".

Протестующие под НБУ

Отметим, 13 ноября мертвую свинью принесли в Верховную Раду, там проходила акция против открытия рынка земли. Гроб со свиньей поставил главный радикал, который не прошел в Раду, Олег Ляшко. Эта инсценировка символизировала то, что закон об обороте земли убьет сельское хозяйство, в частности животноводство.

Смотрите видео с акции протеста под НБУ